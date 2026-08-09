О жестоком обращении с пони в Детском парке Пскова сообщили в соцсетях

13:19, 09 августа 2026, ПАИ

Информация о возможном жестоком обращении с пони в Детском парке Пскова появилась в социальных сетях. Автор сообщения Дарина Телегина утверждает, что женщина несколько раз ударила животное по носу ремнём от упряжки, когда пони вертела головой.

В публикации, размещённой в группе «Зоозащита. Приют «Лесопилка». Псков» в соцсети «ВКонтакте, указывается, что инцидент произошёл во время прогулки, свидетельницей которого стала автор поста. Она также обратилась к очевидцам с просьбой распространить информацию, чтобы привлечь внимание ветнадзора к этой ситуации.

Официальных комментариев от правоохранительных органов или ветеринарных служб на данный момент не поступало. Публикация в соцсетях содержит призыв провести проверку по данному факту и при необходимости принять меры.