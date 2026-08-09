Тонну сливочного масла без документов задержали в Псковской области

15:16, 09 августа 2026, ПАИ

Тонну сливочного масла неустановленного происхождения задержали в деревне Лобок Невельского района. Груз перемещался без ветеринарных сопроводительных документов и с нарушением температурного режима, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

При проверке выяснилось, что происхождение продукции и её безопасность документально не подтверждены. Кроме того, масло перевозили без холодильного оборудования, что недопустимо для скоропортящихся продуктов.

Перемещение тонны масла по территории Евразийского экономического союза запретили, груз вернули в Белоруссию. В отношении владельца товара составили административные протоколы.