Тонну сливочного масла без документов задержали в Псковской области
Тонну сливочного масла неустановленного происхождения задержали в деревне Лобок Невельского района. Груз перемещался без ветеринарных сопроводительных документов и с нарушением температурного режима, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.
При проверке выяснилось, что происхождение продукции и её безопасность документально не подтверждены. Кроме того, масло перевозили без холодильного оборудования, что недопустимо для скоропортящихся продуктов.
Перемещение тонны масла по территории Евразийского экономического союза запретили, груз вернули в Белоруссию. В отношении владельца товара составили административные протоколы.
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