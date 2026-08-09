Жительница Великих Лук ответит в суде за ножевое ранение мужа

17:59, 09 августа 2026, ПАИ

Прокуратура Великих Лук направила в суд уголовное дело в отношении местной жительницы, которую обвиняют в том, что она ударила мужа ножом. Об этом ПАИ сообщили в надзорном ведомстве.

По версии следствия, вечером 2 мая 2026 года женщина застала мужа дома пьяным. Между ними произошла ссора, в ходе которой жена вонзила нож в поясницу супруга.

Мужчина получил травмы, которые врачи оценили как лёгкий вред здоровью.

Обвиняемой грозит до двух лет лишения свободы.