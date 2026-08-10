В Локнянском округе несколько населённых пунктов остались без электричества из-за аварии

07:31, 10 августа 2026, ПАИ

Аварийное отключение электроснабжения произошло в Локнянском районе сегодня, 10 августа. Об этом ПАИ сообщили в администрации муниципалитета.

Без света временно остались жители деревень Утехино, Гришино, Дрёхово, Калистово, Малышево, Морозово, Иваньково, Павлово и Копытово, а также посёлка Локня на улице Волкова.

Ремонтная бригада уже работает на месте и устраняет повреждение на линии электропередачи. Электроснабжение планируют восстановить сразу после завершения аварийно-восстановительных работ.

По вопросам, связанным с отключением, жители могут обращаться в ЕДДС Локнянского округа по телефону (8 811-39) 2-21-96. Также работает круглосуточная бесплатная горячая линия «Россетей»: 8-800-220-02-20 и короткий номер 220 для звонков с мобильного телефона.