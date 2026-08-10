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Общество

Двухнедельный оплачиваемый отпуск для родителей школьников предложили ввести в Госдуме

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил предоставлять одному из родителей школьника ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 14 календарных дней в период летних каникул. Соответствующее обращение направлено главе Минтруда Антону Котякову. Об этом пишет РИА Новости.

Согласно инициативе, такой отпуск должен предоставляться непрерывно. Кроме того, одному из родителей предлагают разрешить использовать основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней полностью или по частям в периоды школьных каникул.

По мнению Бориса Чернышова, новая мера позволит синхронизировать трудовые гарантии родителей с учебным календарём детей, снизить расходы семей на организацию отдыха и создать больше возможностей для совместного времяпрепровождения. Также инициатива, как считает депутат, поможет повысить безопасность детей во время каникул и укрепить детско-родительские отношения.

Порядок предоставления и финансирования предлагаемой гарантии, согласно обращению, должно определить правительство России.

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