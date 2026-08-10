Псковичей приглашают присоединиться к акции «Россия – это…»

09:11, 10 августа 2026, ПАИ

Всероссийская акция «Россия – это…» проходит в рамках празднования Дня России и информационной кампании Всероссийского конкурса наставников «Быть, а не казаться». Её цель – формирование у молодёжи гражданской позиции и чувства сопричастности к судьбе страны, а также популяризация ценностей служения Отечеству. Акция продлится до 1 октября, сообщили ПАИ организаторы.

Участниками могут стать школьники, студенты, активисты молодёжных объединений, представители молодёжного сообщества России, а также участники конкурса «Быть, а не казаться». Организаторы предлагают завершить фразу «Россия – это…» одним словом или коротким высказыванием, отражающим личное отношение к стране.

Чтобы присоединиться к акции, необходимо разместить в соцсетях пост с продолжением фразы «Россия – это…», сделать фотографию и поместить её в брендированную цифровую фоторамку по ссылке, после чего опубликовать работу с хештегами #РоссияЭто и #Роспатриотцентр.

Проект направлен на укрепление национальной идентичности и демонстрацию личного вклада наставников и молодёжи в развитие регионов России.