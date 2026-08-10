Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковичей приглашают к участию во Всероссийском спортивном диктанте

Олимпийский комитет России совместно с Министерством спорта РФ проводит просветительскую акцию «Всероссийский спортивный диктант». Мероприятие состоится 4 октября на зарегистрированных площадках по всей стране. Приём заявок на участие уже открыт, сообщает Олимпийский комитет России.

Вдохновителем и ведущим проекта стала трёхкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Киселёва. Два года назад её инициативу поддержал министр спорта, председатель ОКР Михаил Дегтярёв.

«Наш диктант продолжает жить и двигаться вперёд, – отметила Киселёва. – Проект позволяет лучше узнать историю спорта и олимпийского движения. Мы отмечаем самые важные события и легендарных людей, на которых нужно равняться».

Первый Всероссийский спортивный диктант прошёл 5 октября 2025 года. В нём приняло участие более 250 тысяч человек – от Калининграда до Чукотки. В 2026 году проект станет масштабнее: диктант пройдёт более чем на тысяче площадок, а число участников, по оценкам организаторов, превысит 300 тысяч.

В этом году тематика диктанта охватит летние и зимние циклические виды спорта, командные дисциплины, боевые искусства, лёгкую атлетику, водные и молодёжные виды спорта, паралимпизм, игровые и индивидуальные дисциплины.

«В рамках этой просветительской акции мы хотим дать людям новые знания, показать богатство и невероятную широту спорта, – подчеркнула Мария Киселёва. – Спорт объединяет, а спортивный диктант просвещает!»

Жители Псковской области могут присоединиться к акции, зарегистрировавшись на одной из площадок. Информация о местах проведения и условиях участия публикуется на официальных ресурсах Олимпийского комитета России и Министерства спорта РФ.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






10 августа 2026

Банковские реквизиты ПсковГУ изменятся с 6 сентября
10 августа 2026

Шоу автозвука с участием блогера Ростислава Чебыкина пройдёт в Пскове 10 августа
10 августа 2026

Можно ли использовать ИИ на работе, объяснил юрист
10 августа 2026

Чего нельзя делать при встрече с медведем: советы спасателя
10 августа 2026

Как не допустить пожара в бане: объясняем в карточках
10 августа 2026

Активисты ТОС Плюсского и Стругокрасненского округов обменялись опытом
10 августа 2026

Жительница Новосокольнического района участвует во всероссийском форуме в Москве
10 августа 2026

Михаил Каратыш провёл встречу с детьми в лагере «Стремительный»

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...