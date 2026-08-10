Псковичей приглашают к участию во Всероссийском спортивном диктанте

09:49, 10 августа 2026, ПАИ

Олимпийский комитет России совместно с Министерством спорта РФ проводит просветительскую акцию «Всероссийский спортивный диктант». Мероприятие состоится 4 октября на зарегистрированных площадках по всей стране. Приём заявок на участие уже открыт, сообщает Олимпийский комитет России.

Вдохновителем и ведущим проекта стала трёхкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Киселёва. Два года назад её инициативу поддержал министр спорта, председатель ОКР Михаил Дегтярёв.

«Наш диктант продолжает жить и двигаться вперёд, – отметила Киселёва. – Проект позволяет лучше узнать историю спорта и олимпийского движения. Мы отмечаем самые важные события и легендарных людей, на которых нужно равняться».

Первый Всероссийский спортивный диктант прошёл 5 октября 2025 года. В нём приняло участие более 250 тысяч человек – от Калининграда до Чукотки. В 2026 году проект станет масштабнее: диктант пройдёт более чем на тысяче площадок, а число участников, по оценкам организаторов, превысит 300 тысяч.

В этом году тематика диктанта охватит летние и зимние циклические виды спорта, командные дисциплины, боевые искусства, лёгкую атлетику, водные и молодёжные виды спорта, паралимпизм, игровые и индивидуальные дисциплины.

«В рамках этой просветительской акции мы хотим дать людям новые знания, показать богатство и невероятную широту спорта, – подчеркнула Мария Киселёва. – Спорт объединяет, а спортивный диктант просвещает!»

Жители Псковской области могут присоединиться к акции, зарегистрировавшись на одной из площадок. Информация о местах проведения и условиях участия публикуется на официальных ресурсах Олимпийского комитета России и Министерства спорта РФ.