Великолучанин получил срок за 13 краж из магазинов

13:28, 10 августа 2026, ПАИ

Мировой суд Великих Лук приговорил 22-летнего местного жителя к одному году и четырём месяцам лишения свободы за серию краж. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре города.

С декабря 2025 года по март 2026 года мужчина совершил 13 краж в сетевых магазинах города. Он похищал умные колонки, шампуни, шоколад и растворимый кофе.

Суд признал его виновным в 13 кражах. Приговор пока не вступил в законную силу.