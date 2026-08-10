В Порховском районе полиция за несколько часов раскрыла кражу

15:58, 10 августа 2026, ПАИ

Жительница Порховского района поблагодарила сотрудников ОМВД России «Порховский» за оперативное раскрытие кражи имущества из её автомобиля. Благодарственное письмо она направила начальнику УМВД России по Псковской области генерал-майору полиции Алексею Овсянникову, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

В конце июля женщина обнаружила пропажу сабвуфера из машины и сразу обратилась в полицию. Сотрудники отдела в кратчайшие сроки установили местонахождение похищенного и личность подозреваемого.

«Хочу выразить огромную благодарность сотрудникам за проявленный профессионализм. Благодаря оперативным и грамотным действиям полицейских моё имущество было найдено в течение нескольких часов, а человек, совершивший кражу, установлен», – говорится в письме.