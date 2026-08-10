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Общество

В Порховском районе полиция за несколько часов раскрыла кражу

Жительница Порховского района поблагодарила сотрудников ОМВД России «Порховский» за оперативное раскрытие кражи имущества из её автомобиля. Благодарственное письмо она направила начальнику УМВД России по Псковской области генерал-майору полиции Алексею Овсянникову, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

В конце июля женщина обнаружила пропажу сабвуфера из машины и сразу обратилась в полицию. Сотрудники отдела в кратчайшие сроки установили местонахождение похищенного и личность подозреваемого.

«Хочу выразить огромную благодарность сотрудникам за проявленный профессионализм. Благодаря оперативным и грамотным действиям полицейских моё имущество было найдено в течение нескольких часов, а человек, совершивший кражу, установлен», – говорится в письме.

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