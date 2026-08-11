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Общество

Сбер отменил лимиты и комиссии на переводы близким и оплату ЖКУ

Сбер отменил все лимиты и комиссии на переводы между клиентами банка и оплату услуг ЖКХ в СберБанк Онлайн. Теперь 111 миллионов жителей страны могут отправлять друг другу любые суммы без комиссии и бесплатно оплачивать коммунальные платежи, сообщили ПАИ в пресс-службе Сбера.

Фото: пресс-служба Сбера

Ранее стандартный бесплатный лимит на переводы составлял 50 тысяч рублей в месяц, а при оплате коммунальных услуг могла взиматься комиссия. Теперь эти ограничения сняты.

В банке пояснили, что денежные переводы перестали быть просто технической услугой – сегодня это быстрый и понятный способ проявить внимание к близким. Сбер проанализировал 150 миллионов коротких сообщений, которые пользователи писали друг другу при переводах. Обезличенная статистика показала: в 68 % случаев за переводами стоят забота, внимание или поддержка. Почти треть связана с семьёй – помощь родителям или деньги детям. Ещё около 20 % – благодарность и взаимовыручка между друзьями. В 8 % случаев перевод становится подарком к празднику. Остальные 10 % – другие проявления заботы: поддержка близкого человека, помощь в бытовых ситуациях, совместные покупки и другие личные поводы.

Самым распространённым личным сообщением стало слово «спасибо» – около 18 миллионов раз. Более 12 миллионов сообщений содержали поздравления, около трёх миллионов – признания в любви. Среди семейных подписей чаще всего встречались варианты «От бабушки» (более 1,2 миллиона сообщений), «От мамы» (около 900 тысяч) и «От папы» (почти 500 тысяч).

Коммунальные счета – такая же часть повседневной жизни, как переводы родителям или деньги детям, поэтому банк сделал бесплатным и этот регулярный платёж.

«За сухими транзакциями всегда стоят человеческие отношения. Перевод близкому – это возможность вовремя поддержать родителей, ребёнка или супруга, а оплата коммунальных платежей – регулярная забота о доме и семье. Карта Сбера есть практически у каждого, и мы хотим, чтобы для миллионов семей эти ежедневные финансовые вопросы решались просто и свободно», – отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царёв.

За простотой ежедневных переводов и платежей стоит выстроенный банком многоуровневый контур защиты – от предупреждения о подозрительном звонке до проверки операции в момент её совершения. ИИ-алгоритмы анализируют переводы в реальном времени и выявляют признаки мошенничества. С начала 2026 года Сбер помог клиентам предотвратить хищение более 180 миллиардов рублей.

Все изменения уже работают по умолчанию – подключать специальные подписки или выполнять дополнительные условия не нужно.

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