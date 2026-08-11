Псковичка приняла участие во Всероссийском молодёжном фольклорном форуме в Вологде

21:20, 11 августа 2026, ПАИ

Представительница Псковской области приняла участие во Всероссийском молодёжном фольклорном форуме «Вологда.Фолк», сообщили ПАИ в пресс-службе Центра молодёжи и общественных инициатив.

В Вологде и на территории архитектурно-этнографического музея «Семёнково» прошёл Всероссийский молодёжный фольклорный форум «Вологда.Фолк». Мероприятие собрало порядка 200 участников из 32 регионов России. Форум стал площадкой для молодых фольклористов, этнографов, ремесленников, музыкантов и исследователей, увлечённых сохранением и популяризацией народной культуры.

Псковскую область на форуме представила София Жукова, для которой это стало первым опытом работы на всероссийской площадке такого уровня. Программа форума включала лекции, мастер-классы, экскурсии и дискуссии, посвящённые культурно-историческому наследию Русского Севера.

«Я на форуме впервые и, честно, даже не ожидала, что это будет настолько душевно и глубоко, – поделилась впечатлениями София. – С первых дней почувствовала невероятную тёплую атмосферу: здесь собрались такие же увлечённые люди, для которых народная культура – не просто хобби, а часть жизни. Мы обменивались опытом, показывали друг другу локальные особенности, обсуждали, как по-разному можно рассказывать о народной культуре современным языком. Это был удивительный диалог, после которого чувствуешь себя частью большого общего дела».

Особенно полезными для участницы стали практические мастер-классы, которые она назвала «настоящим кладезем рабочих приёмов», а также дискуссии о современной подаче фольклора: как донести традиции до молодой аудитории, не превращая их в «музейный экспонат».

«Вдохновилась настолько, что уже в голове начали рождаться новые идеи для своих проектов. Из Вологды обязательно привезу домой не только приятные воспоминания, но и свежие смыслы, новые знакомства и желание пробовать что-то по-новому, – добавила София. – Народная культура – это ведь не прошлое, это наше настоящее, если мы сами наполняем её жизнью».

Участница выразила благодарность Центру молодёжи и общественных инициатив Псковской области за поддержку, а организаторам форума – за «тёплое вдохновляющее событие».

Мероприятие организовано при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь).

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