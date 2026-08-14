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Общество

Семейный праздник в Финском парке: фестиваль «Лешуга» стартовал в Пскове

Фестиваль яблок, урожая и традиционных напитков «Лешуга» пройдёт в Финском парке Пскова (парк Куопио) с 14 по 16 августа. Организаторы называют его главным семейным событием лета – программа рассчитана на гостей всех возрастов и интересов.

Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ

Фестиваль проводится в третий раз и уже становится традиционным для Пскова.

«Когда фестиваль живёт три года и мы знаем, что он востребован, – это показатель того, что это действительно классное и хорошее мероприятие», – отметил генеральный директор Театрально-концертной дирекции Псковской области Александр Робин.

Место проведения выбрано не случайно.

«Это Финский парк, дальняя его часть напротив Гремячей башни. Три-четыре года назад это место было вообще никак не задействовано, мы для себя его открыли», – рассказал он, добавив, что парк располагает к отдыху. «Там есть очень классный тенёк, такой как будто лесок. И ещё растут три сакральные яблони – мы их так называем», – сказал Александр Робин.

Площадки фестиваля будут работать ежедневно с 12:00 до 22:00. «В 12:00 мы открылись, все площадки начали свою работу, а в 22:00 вежливо говорим до завтра», – уточнил Александр Робин. Главная сцена традиционно запускается в 18:30 – это вечерняя музыкальная часть.

Программа фестиваля обширна и разнообразна. Помимо главной сцены, гостей ждут малая сцена, где пройдут кулинарные мастер-классы от шеф-повара Андрея Лукина, а также кулинарный стендап. Будет работать лекторий, где можно не только попрактиковаться, но и послушать теорию от экспертов сидроделия. Для детей оборудована отдельная игровая зона.

«Лешуга» – это семейный праздник, и каждый найдёт здесь занятие по душе», – подчёркивают организаторы.

По словам организатора, посетители смогут занять себя на три-четыре часа: их ждут детские активности, научные лекции, семейная культурная программа и музыкальные выступления.

Напомним, мероприятие проходит в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство».

Генеральный спонсор – АО «Россельхозбанк».

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