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Общество

Штрудель и «яблочко с начинкой»: кулинарные мастер-классы проходят на фестивале «Лешуга» в Пскове

Гостей фестиваля «Лешуга», который начал свою работу в Пскове, ждут не только дегустации традиционных напитков, но и увлекательные кулинарные мастер-классы. Организаторы подготовили программу, в которой каждый, от мала до велика, сможет попробовать свои силы в яблочной кулинарии.

Фото: ПАИ

Как рассказали ПАИ организаторы, в этом году на малых сценах на фестивале пройдут два главных гастрономических мастер-класса. Первый посвящён классическому яблочному штруделю.

«Мы в этом году будем готовить на мастер-классах яблочный штрудель», – поделились они.

Второй мастер-класс носит название «Яблочко с начинкой из орехов и ягод».

Ведущим кулинарных шоу на малой сцене выступит шеф-повар фестиваля Андрей Лукин, который проведёт не только обучение, но и кулинарный стендап. Мастер-классы, в которых могут участвовать гости, проходят в отдельных шатрах. Участники смогут наблюдать за процессом, а также активно участвовать: замешивать тесто, нарезать яблоки, готовить начинку и пробовать свои творения.

Особенность мастер-классов – их интерактивность. Гости не просто смотрят, а сами создают блюда под руководством профессионала. Это отличная возможность для семейного досуга: дети с удовольствием лепят начинку, а взрослые перенимают секреты профессиональных поваров. Все приготовленные угощения можно будет сразу продегустировать.

Организаторы подчеркнули, что кулинарные мастер-классы – лишь часть обширной программы. Параллельно будут работать лекторий, детская зона, музыкальные сцены и дегустационные шатры. Вход на все мастер-классы свободный, но количество мест ограничено, поэтому приходить рекомендуется заранее.

Напомним, что 14 августа в Финском парке Пскова стартовал фестиваль яблок, урожая, традиционных напитков и продуктов «Лешуга». Мероприятие проходит в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство» и будет длиться три дня.

Генеральный спонсор – АО «Россельхозбанк».

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