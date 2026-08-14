«Гайтан» откроет вечернюю программу первого дня фестиваля «Лешуга»

16:09, 14 августа 2026, ПАИ

Псковская группа «Гайтан» впервые выступит на фестивале «Лешуга» в Пскове, который стартовал в Финском парке 14 августа. Коллектив откроет вечернюю программу первого дня на главной сцене в 18:30.

Как рассказал ПАИ заместитель художественного руководителя группы Дмитрий Ильин, с фестивалем музыканты знакомы давно, но в качестве участников – впервые.

«Принимаем участие впервые. Бывали на фестивале в прошлые годы в качестве гостей. Впечатления положительные и яркие», – поделился он.

Приглашение организаторов они приняли без раздумий.

«Мы хотим поделиться с гостями фестиваля своим творчеством. Он собирает большое количество жителей нашего города, гостей из соседних регионов, и наша творческая команда заинтересована в таких крупных фестивальных площадках. В этом году мы особенно рады быть частью этого мероприятия. От фестиваля ожидаем положительных впечатлений, драйва и готовы сделать всё для того, чтобы встреча нашего творческого коллектива и зрителей прошла ярко и стала запоминающейся для гостей фестиваля», – отметил Дмитрий Ильин.

Он также подчеркнул, что «Лешуга» уже становится визитной карточкой региона.

«Думаю, что фестиваль становится знаковым мероприятием для региона, мероприятием, которое положительно влияет на имидж города, повышает интерес к нему как туристическому центру», – сказал он.

Дмитрий Ильин отдельно отметил роль Театрально-концертной дирекции: «Яркие мероприятия, проходящие под управлением Театрально-концертной дирекции Псковской области, уже изменили в лучшую сторону культурный облик Пскова. И остаётся только пожелать поддержки, развития и новых идей организаторам».

Напомним, фестиваль яблок, урожая, традиционных напитков и продуктов «Лешуга» проходит в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство» и продлится по 16 августа.

Генеральный спонсор – АО «Россельхозбанк».

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