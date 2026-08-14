Владислав Бобылев: В Псковской области посредством кооперации выстроена работа с инициативно помогающими фронту людьми

20:15, 14 августа 2026, ПАИ

Помощь фронту оказывают волонтеры, медики, инженеры, разработчики оборудования, а также добровольцы, изготавливающие маскировочные сети и средства защиты. За четыре года только по линии «Народного фронта» было собрано более 70 миллиардов рублей, которые направляются на закупку необходимой продукции. Это уже не частная благотворительность, а важнейший элемент национальной устойчивости. Об этом заявил директор филиала Центра «Воин», ветеран ВС РФ, участник боевых действий. Член общественной палаты Псковской области Владислав Бобылев.

«Государственная работа с людьми, инициативно помогающими фронту специальной военной операции, на наш взгляд, должна заключаться в создании единого контура, где инициатива снизу находит административную, финансовую и логистическую опору, а сами помощники получают гарантии социальной защищенности со стороны государства. Системная поддержка, признание вклада каждого человека и интеграция гражданских усилий в общую структуру обеспечения – вот главные принципы работы государства», – отметил спикер.

По его мнению, уже делается многое. Для устранения регионального неравенства создана единая правовая база единых мер поддержки участников СВО и их семей. Глава государства требует быстро решать все социальные вопросы для бойцов и их семей, подчеркивая это как моральную обязанность власти. Продолжается цифровизация процессов, чтобы сделать систему выплат и льгот максимально прозрачной и работоспособной, исключив задержки. Создаются условия для того, чтобы гражданские разработки быстро попадали на фронт. Работающее с фронтом население получает косвенную поддержку через общие программы развития некоммерческого сектора, грантовую помощь и упрощение логистики. После возвращения или при временной невозможности продолжать деятельность на фронте участники процесса могут пройти бесплатное переобучение, что позволяет сохранить кадровый потенциал инициативных групп.

«В Псковской области работа с людьми, инициативно помогающими фронту, выстроена вокруг тесной кооперации региональной власти, силовых структур и волонтерского сообщества на базе регионального отделения Народного фронта. Вот конкретные примеры этой работы. Сотрудники УФСИН России по Псковской области выступают не просто как отдельные граждане, а как организованная сила. Они регулярно доставляют в региональный штаб «Народного фронта» крупные партии гуманитарной помощи. В сборе помощи принимают участие абсолютно все учреждения уголовно-исполнительной системы региона», – отметил Владислав Бобылёв.

Правительство Псковской области создало специализированную инфраструктуру для работы с гражданским обществом — Центр оказания помощи семьям военнослужащих и мобилизованных. Это позволяет людям, желающим помочь, направлять свои ресурсы (деньги или вещи) адресно тем, кто остался в тылу, обеспечивая надежный тыл для бойцов. В регионе проводятся масштабные марафоны по сбору средств, где государственные структуры обеспечивают площадку и логистику, а тысячи жителей вносят свой личный вклад. Это превращает частную инициативу в организованную государственную кампанию. обеспечения безопасности самих волонтеров организовано сотрудничество между ведомствами.

Главным управлением МЧС России по Псковской области, инструкторами Центра «ВОИН», специалистами «Красного креста» организуются учебные занятия по оказанию первой помощи для волонтёров, гражданских активистов, работающих с грузами и людскими потоками, доставляющими помощь в зону проведения СВО. Региональные власти координируют работу малых предприятий, которые перепрофилируются под нужды СВО. Жители приносят материалы, из которых местные умельцы плетут маскировочные сети и шьют экипировку, после чего региональные штабы берут на себя сертификацию и отправку этих изделий.

«Эти механизмы показывают, как государство в Псковской области берет на себя роль координатора: оно предоставляет площадки (штабы Народного фронта), обеспечивает безопасность и обучение (УФСИН, МЧС) и гарантирует социальную защиту семей, позволяя гражданской инициативе работать максимально эффективно и системно», – добавил эксперт.