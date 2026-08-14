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Общество

Ключевые направления развития «Народного ВПК» в Псковской области назвал Алексей Иванов

Председатель комиссии по общественному контролю, развитию институтов гражданского общества и некоммерческого сектора Общественной палаты Псковской области Алексей Иванов обозначил ключевые направления развития «Народного ВПК». По его словам, недостаточно просто отмечать инициативы умельцев – важно интегрировать их разработки в действующие системы снабжения фронта и обеспечить включение в реальные цепочки поставок.

Особое внимание эксперт уделил роли наставничества: передача опыта от опытных инженеров, ветеранов и представителей профильных вузов молодым изобретателям способна существенно повысить качество и практическую применимость народных разработок.

В качестве примеров эффективной работы Алексей Иванов привёл проекты, реализуемые в Псковской области. В посёлке Идрица и близлежащих деревнях (Сутоки, Уклеино) жители активно плетут маскировочные сети. Важным локальным изобретением стал станок для нарезки лент – он заметно ускоряет производственный процесс. К инициативе присоединились студенты, представители местных клубов и администрация.

Среди других значимых проектов – инициатива «Час для Победы!», запущенная псковским отделением «Народного фронта». В её рамках сотрудники предприятий добровольно выделяют один час рабочего времени на благотворительные цели. Этот час конвертируется в денежные средства, которые направляют на закупку востребованных на фронте товаров – квадрокоптеров, тепловизоров, раций, медикаментов.

В рамках регионального проекта «Всё для Победы!» организуют сбор и доставку на передовую как гуманитарных грузов (автомобилей, мотоциклов, стройматериалов, продуктов), так и специализированного оборудования – тепловых генераторов, печек‑буржуек, средств связи.

«Активно развивается «Народный ВПК» и в Великих Луках, и я бы сказал, что здесь он проявляется не в одной гигантской организации, а в целом клубке инициатив: от небольших мастерских до волонтёрских групп и локальных производств», – отметил спикер.

Так, волонтёрская группа «Добрые руки. Великие Луки» занимается не только сбором и отправкой гуманитарной помощи, но и самостоятельным изготовлением востребованных вещей – маскировочных сетей, блиндажных свечей, печек‑буржуек, а также сушкой овощей для сухих супов. В проекте участвуют представители разных возрастных и социальных групп – от молодёжи до «серебряных» волонтёров, а также предприниматели, семьи, школы и ТОС. Группа была номинирована на региональную премию «Народное признание».

Ещё одним примером системной работы стал фонд «Сыны Отечества», созданный участниками СВО, вернувшимися в город после ранений. Фонд выстраивает адресную поддержку: отрабатывает прямые запросы с фронта, организует производство необходимых изделий и лично доставляет грузы бойцам. В деятельности фонда задействовано порядка тысячи добровольцев.

По мнению Алексея Иванова, ключевым фактором успеха этих инициатив остаётся прямая связь с фронтом: именно поступающие от военных запросы задают вектор работы и позволяют фокусироваться на решении реальных, а не абстрактных задач. Существенную роль играют и институты поддержки: власти и общественные организации помогают с логистикой, поиском материалов, грантовой поддержкой и организацией площадок для тестирования решений. В итоге формируется целостная экосистема, где локальные инициативы получают ресурсы и механизмы для реализации и практического применения.

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