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Общество

В великолукской больнице начали проводить РЧД позвоночных суставов

В Великих Луках в филиале областной больницы начали проводить радиочастотную денервацию (РЧД) позвоночных суставов – современную малоинвазивную процедуру для длительного купирования хронической боли в спине. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём канале в мессенджере MAX.

Процедура доступна пациентам бесплатно по полису ОМС. Направление на РЧД выдаёт невролог при отсутствии эффекта от стандартной терапии (медикаменты, ЛФК, физиотерапия), окончательное решение о показаниях принимает нейрохирург.

РЧД проводится под местной анестезией, не требует разрезов и общего наркоза: на нервные структуры, формирующие болевой синдром, оказывается точечное воздействие. Обезболивающий эффект может сохраняться год и более, при необходимости процедуру повторяют.

Внедрение данной методики – один из результатов модернизации медучреждения и привлечения кадров. Развитие доступной высокотехнологичной помощи в муниципалитетах ведётся в том числе в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

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