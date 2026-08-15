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Общество

Звёздный гость из небытия: на «Лешуге» 15 августа выступит легендарный эксперт по сидровому садоводству

Организаторы фестиваля «Лешуга», который проходит в Пскове, подготовили сюрпризы. Одним из главных событий деловой программы станет появление секретного гостя – человека, которого называют звездой сидровой сцены и сидрового садоводства.

Фото: Екатерина Иванова / ПАИ

Как рассказал ПАИ председатель Национальной ассоциации производителей традиционного сидра, основатель сидродельни «Заповедник» Александр Казаков, личность гостя долгое время держалась в тайне.

«У нас будет секретный гость, который выйдет из тени после определённого забвения. Пока мы не анонсируем. Скажу только, что это звезда нашей сидровой сцены и сидрового садоводства», – поделился он.

По словам организатора, несколько лет назад этот человек по определённым обстоятельствам пропал из информационного поля. «Нам удалось его выдернуть из небытия», – добавил Александр Казаков, не раскрывая имени гостя.

Выступление легендарного эксперта состоится в рамках лектория фестиваля. Второй день программы, 15 августа, будет посвящён технологиям и садоводству – именно тогда секретный гость и поделится своим опытом с публикой. Организаторы обещают, что его рассказ станет одним из самых ярких моментов деловой части фестиваля.

Лекторий «Лешуги» в этом году работает без предварительной регистрации, вход свободный. Однако количество мест ограничено, поэтому организаторы советуют приходить заранее. Помимо секретного гостя, ожидаются и другие эксперты. Так, в воскресенье пройдут кросс-культурные лекции, в том числе выступление журналиста Дениса Пузырёва, автора бестселлера «Новейшая история России в 14 бутылках водки».

Напомним, в Финском парке Пскова третий год подряд проходит фестиваль яблок, урожая, традиционных напитков и продуктов «Лешуга». Мероприятие организовано в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство».

Генеральный спонсор – АО «Россельхозбанк».

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