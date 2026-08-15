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Балканский фолк, Drum’n’Bass и этно-фьюжен: музыкальная афиша «Лешуги» на все дни

Организаторы фестиваля «Лешуга», который стартовал 14 августа в Финском парке в Пскове, подготовили для гостей насыщенную музыкальную программу. На главной сцене выступали и ещё выступят коллективы из Пскова, Москвы, Санкт-Петербурга и Пензы. Концепция фестиваля строится вокруг фолка в самых разных его проявлениях – от балканских мотивов до Drum’n’Bass.

Фото: Екатерина Иванова / ПАИ

«Каждый день музыкальная программа начинается в 18:30. Когда выбирали коллективы, мы чётко понимали, что у фестиваля должно быть своё музыкальное направление. «Лешуга» даёт уникальную возможность выступить фолк-группам», – рассказал ПАИ генеральный директор Театрально-концертной дирекции Псковской области Александр Робин.

Первый день фестиваль открыла псковская вокальная группа «Гайтан» – участница XXXIV Международного фестиваля «Славянский базар в Витебске», призёр всероссийских конкурсов. Затем выступила петербургская группа «Живели» с балканским фолком.

«Это что-то между Гораном Бреговичем и Эмиром Кустурицей. Звучит очень круто, бодро и энергично», – отметил Александр Робин.

Хедлайнером пятницы стало пензенское трио «Хвоя», играющее в стиле фолк-драм-н-бейс.

Сегодня, 15 августа, в 18:30 на сцену выйдет петербургская группа Pole, затем московский коллектив «Поклад», а завершит вечер группа «Неизвестный Композитор» с балканскими мотивами. В воскресенье, 16 августа, публику ждут выступления псковского этно-фьюжен-коллектива Shambala, петербургских «Самоварочек» и московской исполнительницы Aelita Azina с этническими мотивами.

По словам организаторов, фестиваль уже приобрёл узнаваемость не только среди производителей, но и среди музыкантов: коллективы сами пишут и просятся на сцену.

«Конкурс уже есть, у групп есть желание и понимание уровня этого фестиваля», – отметил Александр Робин.

Напомним, фестиваль яблок, урожая и традиционных напитков «Лешуга» проходит в Пскове до 16 августа в Финском парке в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство».

Генеральный спонсор – АО «Россельхозбанк».

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Балканский фолк, Drum’n’Bass и этно-фьюжен: музыкальная афиша «Лешуги» на все дни

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