Полиция продолжает разыскивать пропавшего жителя Пыталовского района

18:56, 15 августа 2026, ПАИ

Местонахождение 40-летнего Егора Василевского, который больше месяца не выходит на связь с родственниками из Санкт-Петербурга, устанавливает отделение МВД России «Пыталовское». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении мужчины, просят обратиться в отделение полиции по адресу Пыталово, улица Белорусская, 16а (отделение МВД России «Пыталовское»).

Контактные телефоны и факс дежурной части – (8 811-47) 2-15-02 или 2-12-02 (уголовный розыск).