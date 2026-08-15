Полиция продолжает разыскивать пропавшего жителя Пыталовского района
Местонахождение 40-летнего Егора Василевского, который больше месяца не выходит на связь с родственниками из Санкт-Петербурга, устанавливает отделение МВД России «Пыталовское». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении мужчины, просят обратиться в отделение полиции по адресу Пыталово, улица Белорусская, 16а (отделение МВД России «Пыталовское»).
Контактные телефоны и факс дежурной части – (8 811-47) 2-15-02 или 2-12-02 (уголовный розыск).
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