Минпросвещения назвало критерии оценки поведения школьников в 2026 году

23:59, 15 августа 2026, ПАИ

Оценка поведения школьников в новом учебном году будет проходить по четырём основным критериям, включающим десять показателей, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения РФ.

«По результатам апробации предыдущего года определена трёхуровневая оценка поведения: образцовое поведение, допустимое поведение, недопустимое поведение. Оценивание проходит по четырём основным критериям, включающим десять показателей», – говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что данная оценка не связана с академической успеваемостью: она не влияет на текущие отметки, результаты промежуточной аттестации и не учитывается при допуске к государственной итоговой аттестации. Кроме того, она не является мерой дисциплинарного взыскания.

С 1 сентября 2026 года оценивание поведения вводится в отдельных школах всех регионов страны для учеников 2–8-х классов. В 2025/26 учебном году система проходила апробацию на базе 89 образовательных организаций в ряде субъектов РФ. На основании полученных результатов в порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам были внесены изменения, которые закрепляют возможность выставления оценок за поведение и определяют их виды.