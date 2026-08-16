От Пушкина до Державина: история яблочных напитков в русской поэзии – лекция на «Лешуге»

12:46, 16 августа 2026, ПАИ

16 августа в последний день фестиваля «Лешуга» в Пскове гости смогут не только насладиться музыкой и угощениями, но и узнать много нового о культурных традициях. В программе лектория – рассказ об истории яблочных напитков в русской поэзии.

Председатель Национальной ассоциации производителей традиционного сидра Александр Казаков поделился с ПАИ неожиданными поэтическими открытиями. Оказывается, в русской литературе такие напитки упоминались задолго до появления самого слова «сидр». В романе «Евгений Онегин» Александр Пушкин пишет о «кувшинах с яблочной водой» – и организаторы уверены, что это именно традиционный яблочный напиток.

А в 1807 году Гавриил Державин в стихотворении «Жизнь Званская» упоминает «древ русских сладкий сок», который делали «наподобие шампанского вина». «Чем это не сидр?» – задаётся вопросом Александр Казаков. Он также напомнил, что само слово «сидр» впервые в русской поэзии встречается у Николая Гумилёва.

Лекция пройдёт в лектории фестиваля сегодня. Вход свободный, но количество мест ограничено. Также гостей ждут кулинарные мастер-классы, детская зона и выступления фолк-коллективов.

Напомним, фестиваль «Лешуга» завершается в Финском парке Пскова. Мероприятие проходит в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство».

Генеральный спонсор – АО «Россельхозбанк».

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