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Этно-электронная Shambala выступит на главной сцене «Лешуги» в Пскове

Этно-электронный коллектив Shambala, хорошо знакомый псковской публике по выступлениям на городских площадках, 16 августа выйдет на главную сцену фестиваля «Лешуга» в Финском парке.

Коллектив Shambala на фестивале «Лешуга» в Пскове в 2025 году. Фото: пресс-служба Театрально-концертной дирекции Псковской области

Основательница проекта, композитор и мультиинструменталист Мария Анисимова рассказала ПАИ, чем её удивила «Лешуга» в прошлые годы и почему она, непьющий музыкант, с нетерпением ждёт этого события.

Shambala – это уникальный для Пскова проект на стыке неоклассики, синематики и этнической музыки. Группа исполняет только авторские композиции, соединяя звучание живых инструментов с электронной обработкой. В программе выступления на «Лешуге» как свежие релизы, так и проверенные временем треки.

«Будет и наша композиция «Колесница фортуны», которую мы недавно выпустили синглом, и новые композиции, и старые, уже знакомые», – поделилась Мария Анисимова.

Но, пожалуй, самый неожиданный нюанс: участница фестиваля, посвящённого традиционным напиткам, не употребляет алкоголь.

«Я вообще человек непьющий, поэтому мне больше интересна музыкальная и творческая составляющая. Сидр – это повод для того, чтобы у музыкантов была возможность проявиться, а у людей – послушать классную музыку», – призналась Мария Анисимова.

По словам музыканта, «Лешуга» в прошлые годы стала для неё настоящим открытием.

«Я как человек, который довольно часто и много посещает разные фестивали, была удивлена, увидев, на каком уровне у нас в Пскове всё это проходит», – отметила она.

Мария Анисимова особо выделила музыкальный состав: «Каждый раз нас радуют новыми для Пскова, но довольно известными в своих этнических и фолк-кругах музыкантами. Я была приятно поражена: были очень интересные коллективы, которые я знаю, а те, которых не слышала, поразили меня мастерством, качеством и уровнем».

В прошлом году Мария Анисимова уже участвовала в «Лешуге» в качестве ведущей мастер-класса по игре на этнических барабанах. В этом году она вернётся уже со своей группой, чтобы подарить зрителям «красивый, глубокий и драйвовый саунд», как описывают музыку Shambala организаторы.

Выступление Shambala состоится 16 августа в 18:30 на главной сцене фестиваля.

Напомним, в Финском парке Пскова в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство» проходит фестиваль яблок, урожая, традиционных напитков и продуктов «Лешуга».

Генеральный спонсор – АО «Россельхозбанк».

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