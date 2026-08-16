«Живели» значит «будем живы»: группа с балканским драйвом зажгла на «Лешуге» в Пскове

16:29, 16 августа 2026, ПАИ

Петербургская группа «Живели», исполняющая балканскую музыку, выступила в первый день фестиваля «Лешуга» в Пскове. Коллектив впервые принимал участие в псковском празднике, и, по признанию музыкантов, они с нетерпением ждали этого события.

Название группы происходит от сербского слова «живели» – именно так на Балканах чокаются и желают друг другу здоровья.

«Ударение на и. Когда на Балканах люди что-то пьют, они говорят «живели», то есть «будем живы». Поэтому для фестиваля сидра мы точно подходим», – объяснил руководитель и контрабасист Станислав Беккер.

В прошлом году музыканты уже хотели посетить фестиваль, но не смогли.

«В этом году очень рады, что стали частью этого праздника», – поделился он.

Интересно, что музыканты не проводят параллелей между сидром и другими популярными напитками, считая яблочный напиток частью исконной славянской традиции.

В составе коллектива гитара, бас-гитара, перкуссия, скрипка, аккордеон и саксофон. Участники играют музыку в стиле world music, смешивая балканский фолк, цыганские мотивы и элементы этно-джаза. По словам организаторов, творчество группы «пронизано духом кочевых народов и наполнено безудержным весельем».

Напомним, фестиваль «Лешуга» проходит в Пскове по 16 августа в Финском парке в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство».

Генеральный спонсор – АО «Россельхозбанк».

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