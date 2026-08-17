В Пскове начали реализовывать проекты – победители конкурса ТОС

09:52, 17 августа 2026, ПАИ

В Пскове стартовала реализация проектов, которые стали победителями конкурса территориальных общественных самоуправлений (ТОС). Первые работы уже начались во дворе дома №1Б на улице Печорской – здесь обустраивают парковку. На улице Шестака, возле дома №12, специалисты приступили к ремонту проезда, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковской городской Думы со ссылкой на депутата Наталью Юрченко.

В этом году победителями конкурса стали 66 заявок. Значительная часть инициатив – 19 проектов – связана с ремонтом и устройством асфальтового покрытия. Речь идёт о парковках, проездах вдоль домов и пешеходных дорожках.

В рамках двух контрактов необходимые для жителей работы проведут по 19 адресам в разных микрорайонах города. Новые парковки и тротуары появятся, а существующие проезды и пешеходные дорожки отремонтируют на улицах Алексея Алёхина, Коммунальной, Майора Доставалова, Набат, Печорской, Труда, Шестака, Юбилейной, Ижорского Батальона, Детской, Калинина, Льва Толстого, Некрасова, Николая Васильева, Новгородской и Октябрьском проспекте.

Ранее сообщалось, что в Пскове по инициативе жителей благоустроят 19 дворовых территорий.