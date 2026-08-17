Псковские налоговики информируют о сроках августовской отчётности

13:46, 17 августа 2026, ПАИ

УФНС России по Псковской области напоминает ключевые сроки исполнения налоговых обязательств (отчетность и платежи), которые обязаны исполнить организации и предприниматели в августе 2026 года.

Так, не позднее 20-го августа налогоплательщикам необходимо уплатить косвенный налог по импортным операциям за июль 2026 и представить налоговую декларацию по косвенным налогам по обновленной форме.

Кроме того, 25 августа 2026 года наступает срок уплаты налога по автоУСН за июль 2026 года.

Напомним, налог автоматически рассчитывается налоговым органом на основании сведений полученных от ККТ, уполномоченных банков и сведений, которые сами налогоплательщики указали в личном кабинете.

Также, не позднее 28 августа 2026 года осуществляется уплата: налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) за июль 2026 года; страховых взносов за июль 2026 года; налога на профессиональный доход (НПД) за июль 2026 года; НДС – 1/3 платежа за 2-й квартал 2026 года; НДФЛ, удержанный с выплат, произведенных с 1 по 22 августа 2026 года.

Плательщики налога на прибыль в зависимости от их отчетного периода не позднее 28 августа 2026 года уплачивают: авансовый платеж по налогу на прибыль за июль 2026 года; второй ежемесячный авансовый платеж по налогу на прибыль в III квартале 2026 года.

Кроме того, не позднее 25 августа 2026 года необходимо представить: уведомление по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ), удержанному с 1 по 22 июля; уведомление об исчисленных суммах страховых взносов за июль налоговую декларацию по НДПИ за июль; персонифицированные сведения о физических лицах за июль.

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