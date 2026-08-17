Фестиваль «Лешуга» помогает развивать агротуризм и укреплять бренд Псковской области – Россельхозбанк

17:19, 17 августа 2026, ПАИ

Фестиваль яблок, урожая и традиционных напитков «Лешуга» не только собирает гостей со всей страны, но и вносит весомый вклад в развитие агротуризма Псковской области. Об этом ПАИ рассказала директор Псковского регионального филиала Россельхозбанка Анна Тарасенко.

«Сидроделие в России переживает настоящий бум, и Псковская область – один из главных драйверов этого движения. Продвижение сидра как традиционного напитка региона способствует развитию локальной идентичности и отличает Псковскую область от других туристических направлений. Это особенно важно в условиях конкуренции за внутреннего туриста», – отметила Анна Тарасенко.

Она также добавила, что участие в фестивале позволяет малым хозяйствам напрямую выйти на потребителя, найти новых покупателей и партнёров.

Фестиваль яблок, урожая, традиционных напитков «Лешуга» состоялся в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство» в Финском парке Пскова. Он проходил с 14 по 16 августа.

«В мае этого года совместно с правительством Псковской области мы провели Всероссийскую «Школу агротуризма», поэтому поддержка гастрономических региональных фестивалей с участием фермеров и ремесленников, в том числе фестиваля «Лешуга», – это логичное продолжение системной работы и синергия с уже реализуемыми проектами», – прокомментировала Анна Тарасенко, подчеркнув, что сидр в последние годы превратился в настоящий гастрономический символ Псковской области.

Ранее сообщалось, что более 30 тысяч человек посетили фестиваль «Лешуга» в Пскове за три дня. В первый день мероприятие посетило 10 тысяч человек, во второй – 13 тысяч и в третий – восемь тысяч.

Фестиваль «Лешуга» был запущен в Пскове в 2024 году как новый событийный бренд региона. Первая ярмарка яблок, урожая и традиционных напитков проходила с 16 по 18 августа в Финском парке (парк «Куопио»). Тогда же организаторы заявили о намерении сделать мероприятие ежегодным. За короткое время проект приобрёл узнаваемость: в 2025 году он уже занял второе место на окружном этапе международной премии Russian Event Awards в номинации «Лучшее событие в области гастрономического туризма».

В 2025 году фестиваль собрал более 30 тысяч посетителей. Гости узнали о тонкостях сидроделия в ходе организованных на территории праздника панельных дискуссий и лекций. Помимо образовательной части, на фестивале была обширная развлекательная программа, включающая выступления музыкальных фолк-коллективов.

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