Развитие промышленного сектора Псковской области обсудили в Великих Луках

19:22, 17 августа 2026, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провёл совещание с руководителями промышленных, сельскохозяйственных предприятий и топливно-энергетического комплекса области в понедельник, 17 августа. Заседание прошло на базе кабельного завода «Алюр» в рамках рабочего визита главы региона в южные муниципалитеты, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

Михаил Ведерников подчеркнул, что, несмотря на все сложности, промышленный сектор Псковской области показывает хорошую динамику. Пять лет подряд – с 2021-го по 2025-й – обрабатывающая промышленность демонстрирует рост относительно предыдущих лет. В этом году по итогам полугодия индекс промышленного производства составил 113,5 %, обрабатывающих производств – 114,1 %.

«И вклад предприятий Великих Лук в эту работу, конечно, особый. Предприятия города сегодня дают порядка 40 % промышленного производства области. Значительная часть этой доли создаётся именно вашими коллективами. Здесь выпускают оборудование для атомной энергетики, газотранспортной системы, железных дорог и метрополитена», – выступил губернатор.

Отдельно Михаил Ведерников поблагодарил промышленников за социально ответственный подход в работе.

«Практически каждое крупное предприятие, представленное сегодня здесь, помогает нашим бойцам. Многие – «Микрон», Великолукский локомотивовагоноремонтный завод, мясокомбинат, ЗЭТО, «М-Конструктор» – делают это на регулярной, системной основе, – отметил губернатор и продолжил: – Мы со своей стороны тоже последовательно создаём условия для развития экономики, предприятий, социальной сферы. Нам серьёзно помогают президент, Правительство России, федеральные министерства и ведомства. Только за последние пять лет по национальным проектам и государственным программам в инфраструктуру региона привлечено почти 275 миллиардов рублей».

Глава региона напомнил, что Великие Луки за пять лет получили почти два миллиарда рублей, в этом году – ещё 600 миллионов рублей, которые направлены на реализацию важных для города проектов.

Особое внимание власти региона уделяют поддержке промышленности. В этом году на докапитализацию регионального Фонда инвестиционного развития направлено почти 260 миллионов. В марте заработал региональный Центр компетенций по производительности труда. В соответствующий федеральный проект уже вошло 27 предприятий области. Создаются новые кооперационные связи, предприятиям помогают выходить на российские и внешние рынки. В этом году промышленный кооперационный форум собрал более 500 представителей бизнеса из 12 регионов, на его площадке состоялось свыше 200 прямых переговоров.

«Инструменты есть, наша общая задача – вместе делать так, чтобы они максимально эффективно использовались. Когда мы общими усилиями выполняем задачи, поставленные президентом и Правительством России, мы можем претендовать на дополнительную федеральную поддержку, добиваться больших результатов. Наше взаимодействие не ограничивается экономикой. На предприятиях, руководители которых сегодня находятся здесь, работает совокупно более 15 тысяч человек. Это значительная часть трудоспособного населения нашего региона. Многие масштабные задачи без вашего участия не решить чисто математически», – отметил Михаил Ведерников.

К одному из таких вопросов губернатор отнёс диспансеризацию и особо подчеркнул значение этой работы, учитывая демографическую ситуацию в регионе. Говоря о Великих Луках, Михаил Ведерников сообщил, что по итогам семи месяцев годовой план профмероприятий выполнен на 29 %, а если говорить о репродуктивной диспансеризации, которая напрямую связана с демографией, – на 19 %. В качестве примера того, что задача выполнима, губернатор привёл Великолукский округ, где показатели профмероприятий составляют 70 %, в том числе 67 % – диспансеризации.

Обращаясь к руководителям предприятий, глава Псковской области напомнил, что этот вопрос и для них имеет практический интерес.

«Диспансеризация проводится бесплатно – за счёт средств ОМС. Полученные результаты могут учитываться при обязательных медицинских осмотрах работников и не требуют повторных исследований, поэтому прошу посмотреть на ситуацию внутри своих коллективов и помочь организовать эту работу», – сказал Михаил Ведерников и добавил, что медики готовы подстроиться под график, выезжать непосредственно на предприятия, чтобы не останавливать производственный процесс.

Напомним, в рамках рабочего выезда губернатор осмотрел производственные линии завода «Алюр», который выпускает кабельно-проводниковую продукцию. Её номенклатура насчитывает более 12 тысяч маркоразмеров. Месячный объём производства составляет 1 400 тонн продукции. Сейчас на заводе трудится порядка 480 человек.

Ранее в рамках рабочей поездки в Великие Луки 17 августа губернатор Псковской области Михаил Ведерников посетил детский сад № 5, кадетскую школу и строящийся молодёжный центр.