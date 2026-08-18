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Сотрудники завода «Титан-Полимер» прошли обучение по требованиям пищевой безопасности

Сотрудники завода «Титан-Полимер» прошли специализированное обучение по требованиям пищевой безопасности и получили сертификаты о его успешном освоении. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе компании.

Фото: пресс-служба завода «Титан-Полимер»

Программа обучения была посвящена новому международному стандарту ISO 22002-100:2025 («Программы предварительных условий по безопасности пищевой продукции. Часть 100: Требования для цепочки поставок пищевой продукции, кормов и упаковки»). Повышение компетенций специалистов является частью стратегии завода в совершенствовании системы качества и подготовке к прохождению сертификации.

БOПЭТ-плёнки, выпускаемые заводом «Титан-Полимер», применяются в том числе при производстве упаковки для пищевых продуктов. Поэтому предприятию принципиально важно обеспечивать не только стабильные физико-механические и эксплуатационные характеристики продукции, но и соответствие требованиям, предъявляемым к материалам, используемым в пищевой упаковке.
В планах предприятия прохождение сертификации по направлению пищевой безопасности. Подготовка персонала по стандартам международной организации (ISO) рассматривается как один из ключевых этапов этой работы. Полученные знания позволят специалистам применять их при совершенствовании внутренних процессов, оценке рисков и дальнейшем развитии системы управления качеством на предприятии.

Данная инициатива соответствует долгосрочной стратегии «Титан-Полимера», направленной на постоянное улучшение производственных процессов, развитие системы менеджмента и расширение возможностей по работе с потребителями, предъявляющими повышенные требования к безопасности упаковочных материалов.

«Прохождение обучения по требованиям пищевой безопасности – важный этап подготовки предприятия к сертификации. Для наших клиентов наличие соответствующих компетенций и системный подход к вопросам качества являются дополнительным подтверждением надёжности поставщика. Особенно это актуально для продукции, которая используется в производстве пищевой упаковки. Мы последовательно развиваем систему менеджмента качеством и повышаем профессиональную компетентность сотрудников. Сертификация по требованиям пищевой безопасности позволит дополнительно подтвердить высокий уровень организации производственных процессов и качества выпускаемой продукции, а также укрепить доверие со стороны действующих и потенциальных клиентов», – прокомментировала директор по качеству завода «Титан-Полимер» Наталья Абрамова.

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