В Псковской области назвали победителей конкурсного отбора социальных проектов – 2026

18:54, 18 августа 2026, ПАИ

Подведены итоги конкурсного отбора социальных проектов, реализуемых на территории Псковской области. По результатам оценки заявок сформирован итоговый рейтинг и определён список победителей – авторов инициатив, которые получат финансовую поддержку для воплощения своих идей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Гранты присуждены 12 проектам, охватывающим разные сферы социальной жизни – от поддержки семей и молодых родителей до инклюзивных мероприятий и туристических инициатив.

Среди получателей поддержки:

Вера Климова с проектом «Сила семьи СВО. Герои», сумма поддержки – 510 000 рублей;

Елизавета Зиязова с проектом «Родительский компас: школа актива Псковской области», сумма поддержки – 491 688,26 рубля;

Софья Золотченко с проектом «Wi‑Fi в лопухах», сумма поддержки – 510 000 рублей;

Александра Николаева с проектом «Семейное созвездие «Порхов», сумма поддержки – 500 197 рублей;

Анна Степанова с проектом «Фестиваль молодых семей «Ромашковое поле»: путешествие во времени», сумма поддержки – 242 385 рублей;

Эльвира Щепетина с проектом «Ход ракетой, ход конём», сумма поддержки – 469 345 рублей;

Валентина Алексеева с проектом «Клуб молодых мам», сумма поддержки – 506 692 рубля;

Ростислав Росоловский с проектом «Семейные истории добрых дел», сумма поддержки – 510 000 рублей;

Виктория Романова с проектом «Папа, мама, я – туристская семья», сумма поддержки – 98 616 рублей;

Александр Каканов с проектом «Новогоднее созвездие», сумма поддержки – 498 330 рублей;

Домника Казаченко с проектом «Инклюзивный фестиваль особенного детства и адаптивного спорта «Детство без преград» – два города – одна цель!», сумма поддержки – 509 995 рублей;

Юлия Иванова с проектом «Место встречи», сумма поддержки – 252 751,74 рубля.

Проекты-победители направлены на решение актуальных социальных задач в муниципалитетах региона и будут реализованы в 2026 году при финансовой поддержке властей.

Ранее сообщалось, что три проекта из Псковской области победили во всероссийском конкурсе Минстроя РФ.