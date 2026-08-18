Открыта аккредитация для СМИ на молодёжный форум СЗФО «Ладога»

21:20, 18 августа 2026, ПАИ

С 30 августа по 4 сентября в Ленинградской области пройдёт молодёжный образовательный форум Северо-Западного федерального округа «Ладога» платформы «Росмолодёжь. Форумы». Его участниками станут 450 молодых людей из России и 20 соотечественников из зарубежных стран. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Форумчане будут работать над конкретными продуктами и решениями по запросу регионов с упором на локальную культуру, традиции и историю. Аккредитация для СМИ открыта до 15:00 23 августа. Событие реализуется в рамках национального проекта «Молодёжь и дети».

На форуме будет шесть образовательных направлений: «Традиции», «Единство», «Медиа», «Технологии», «Семья» и «Духовность». Они объединены общей задачей – показать, как локальная культура, история, традиции и современные инструменты могут становиться ресурсом развития регионов.

По итогам работы каждого из направлений будут созданы продукты. Так, участники трека «Технологии» вместе с Архангельской областью проработают концепцию поисковой системы «Молодёжный навигатор». А на направлении «Единство» одним из итоговых продуктов станет концепция и сценарий молодёжного этно-фестиваля по запросу Республики Карелия.

Традиционно центральным событием форума станет День регионов. В этом году его тема – «От Онеги до Балтики через Ладогу», он пройдёт 3 сентября при участии полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе и представителей органов исполнительной власти регионов СЗФО. Почётные гости пообщаются с участниками в формате панельной сессии «Локальная идентичность как ресурс развития себя и страны». Также запланированы отдельные встречи с региональными делегациями.

Программа Дня регионов объединит интерактивные площадки, тематические маршруты, презентации региональных практик и дискуссии с представителями органов власти. Участники и гости форума познакомятся с проектами, направленными на сохранение культурного наследия, развитие внутреннего туризма, укрепление семейных ценностей, создание современных медиа о территориях и повышение привлекательности регионов для жизни и самореализации.

Одним из итогов Дня регионов станет формирование банка лучших молодёжных инициатив и практик сохранения и продвижения локальной идентичности, которые смогут получить развитие в субъектах Российской Федерации.

Также в этот день с 20:30 до 22:00 при участии почётных гостей пройдёт церемония закрытия форума и подведения итогов.

Организаторами форума выступают аппарат полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе, правительство Ленинградской области и Федеральное агентство по делам молодёжи.

Ранее сообщалось, что псковички приняли участие во всероссийском молодёжном форуме на Сахалине.