Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

«Мегафон» впервые протестировал отечественный биометрический терминал

Специалисты центра по исследованию и тестированию оборудования «Мегафона» впервые провели тесты платёжного терминала – им стал отечественный UniTodi P8 Bio. Устройство прошло комплексную проверку, включавшую в себя около ста различных сценариев, сообщили ПАИ в пресс-службе компании.

Фото: ПАО «Мегафон»

Обширная программа тестов охватила выбор и подключение к сети в нескольких диапазонах, переходы между сотами, частотами и технологиями, восстановление соединения после его искусственного разрыва, чувствительность радиомодуля, пропускную способность и множество других параметров. Терминал корректно прошёл основные проверки в 3G и LTE, в том числе при ослаблении сигнала и смене параметров сети.

Тесты подтвердили стабильную работу устройства в предусмотренных программой сценариях. Полученные данные передали специалистам UniTodi, их учтут при дальнейшем усовершенствовании устройства.

UniTodi P8 BIO – отечественный биометрический платёжный терминал на базе Android, предназначенный для современных сценариев безналичной оплаты. Устройство поддерживает приём банковских карт с чипом, бесконтактную оплату по NFC и с помощью сервиса «Волна», а также платежи по QR-коду, включая Систему быстрых платежей и сценарии оплаты с использованием биометрии. Модель включена в реестр российской промышленной продукции.

«Для платёжного терминала прежде всего важна устойчивость соединения: от неё зависит, насколько быстро и бесперебойно торговая точка сможет проводить операции. Поэтому мы проверяли устройство при самых разных сценариях и нагрузке. Терминал успешно справился с комплексной проверкой и подтвердил стабильную работу в основных сетевых сценариях», – отметил руководитель центра по исследованию и тестированию абонентского оборудования «Мегафона» Александр Джакония.

«Стабильная работа в сети – обязательная часть надёжности платёжного оборудования наряду с сертификацией платёжных функций и соблюдением требований безопасности. Независимое тестирование позволило воспроизвести сценарии, которые сложно системно проверить в обычной эксплуатации. Мы используем полученные результаты при развитии программного обеспечения и повышении совместимости устройства», –отметил генеральный директор Unitodi Илья Галиуллин.

Реклама. ПАО «Мегафон». ИНН 7812014560. erid:2W5zFGwHAC1

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






19 августа 2026

Асфальтобетонный завод открыли в Псковской области
19 августа 2026

С 21 августа по 24 сентября изменится схема движения на участке улицы Некрасова в Пскове
19 августа 2026

Псковичи могут побороться за национальную премию «Патриот»
19 августа 2026

Администрация Великих Лук отчиталась о работе по внедрению дизайн-кода
19 августа 2026

В районах Псковской области презентовали модельные избирательные участки
19 августа 2026

Схему движения временно изменили у травмпункта Псковской областной больницы
19 августа 2026

Антон Мороз обсудил с жителями Пушкиногорского района вопросы газификации и водоснабжения
19 августа 2026

Подрядчику поручили ускорить работы по ремонту школы в Локне

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...