«Мегафон» впервые протестировал отечественный биометрический терминал

14:29, 19 августа 2026, ПАИ

Специалисты центра по исследованию и тестированию оборудования «Мегафона» впервые провели тесты платёжного терминала – им стал отечественный UniTodi P8 Bio. Устройство прошло комплексную проверку, включавшую в себя около ста различных сценариев, сообщили ПАИ в пресс-службе компании.

Обширная программа тестов охватила выбор и подключение к сети в нескольких диапазонах, переходы между сотами, частотами и технологиями, восстановление соединения после его искусственного разрыва, чувствительность радиомодуля, пропускную способность и множество других параметров. Терминал корректно прошёл основные проверки в 3G и LTE, в том числе при ослаблении сигнала и смене параметров сети.

Тесты подтвердили стабильную работу устройства в предусмотренных программой сценариях. Полученные данные передали специалистам UniTodi, их учтут при дальнейшем усовершенствовании устройства.

UniTodi P8 BIO – отечественный биометрический платёжный терминал на базе Android, предназначенный для современных сценариев безналичной оплаты. Устройство поддерживает приём банковских карт с чипом, бесконтактную оплату по NFC и с помощью сервиса «Волна», а также платежи по QR-коду, включая Систему быстрых платежей и сценарии оплаты с использованием биометрии. Модель включена в реестр российской промышленной продукции.

«Для платёжного терминала прежде всего важна устойчивость соединения: от неё зависит, насколько быстро и бесперебойно торговая точка сможет проводить операции. Поэтому мы проверяли устройство при самых разных сценариях и нагрузке. Терминал успешно справился с комплексной проверкой и подтвердил стабильную работу в основных сетевых сценариях», – отметил руководитель центра по исследованию и тестированию абонентского оборудования «Мегафона» Александр Джакония.

«Стабильная работа в сети – обязательная часть надёжности платёжного оборудования наряду с сертификацией платёжных функций и соблюдением требований безопасности. Независимое тестирование позволило воспроизвести сценарии, которые сложно системно проверить в обычной эксплуатации. Мы используем полученные результаты при развитии программного обеспечения и повышении совместимости устройства», –отметил генеральный директор Unitodi Илья Галиуллин.

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