Сигнал «Тревога» на Коммунальной: в Пскове задержали подозреваемого в хищении спиртного

14:29, 20 августа 2026, ПАИ

Хищение спиртных напитков из магазина в Пскове пресекли сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

На пульт централизованного наблюдения вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Псковской области поступил сигнал «Тревога» из магазина, расположенного на улице Коммунальной в Пскове.

На место происшествия незамедлительно прибыла группа задержания. Подозреваемым в хищении оказался 39-летний пскович. Проводится проверка.