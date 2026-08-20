Должник погасил ущерб от вандализма в Новосокольниках после ареста квартиры

18:11, 20 августа 2026, ПАИ

В Псковской области исполнено судебное решение по поводу резонансного случая вандализма, прогремевшего в 2025 году: молодой человек, причастный к разгрому остановки в Новосокольниках, полностью погасил задолженность перед государством. Исполнение решения суда обеспечили сотрудники отделения судебных приставов города Великие Луки, сообщили ПАИ в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Напомним, ночью двое жителей Великих Лук, приехавших в Новосокольники, устроили погром на автобусной остановке: разбили 14 стеклопакетов, повредили скамейку, металлическое ограждение и кровлю. В суде молодые люди признались, что совершали порчу имущества из хулиганских побуждений.

Суд признал парней виновными по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества из хулиганских побуждений) и назначил каждому по одному году лишения свободы условно с испытательным сроком один год. Кроме того, с нарушителей солидарно взыскали 205 тысяч рублей в счёт возмещения ущерба.

Однако добровольно исполнить решение суда должники не спешили. Исполнительный документ поступил в отделение судебных приставов Великих Лук. В отношении 19‑летнего молодого человека был принят комплекс мер принудительного исполнения: на его доходы и денежные средства на счетах обращено взыскание, ему запретили совершать сделки с принадлежащей ему квартирой и выезжать за пределы России.

Поскольку эти меры не привели к погашению долга, судебный пристав-исполнитель выехал по адресу проживания должника. По итогам визита был составлен акт описи и ареста квартиры. Кроме того, из‑за уклонения от исполнения требований в установленный срок на молодого человека наложили штраф в размере 14 тысяч рублей.

Осознав риск потери жилья в результате публичных торгов, должник незамедлительно погасил всю сумму задолженности в полном объёме.

Ранее сообщалось, что приставы взыскали с жительницы Пустошкинского района более 77 тысяч рублей за неоплаченные штрафы.