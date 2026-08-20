Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Должник погасил ущерб от вандализма в Новосокольниках после ареста квартиры

В Псковской области исполнено судебное решение по поводу резонансного случая вандализма, прогремевшего в 2025 году: молодой человек, причастный к разгрому остановки в Новосокольниках, полностью погасил задолженность перед государством. Исполнение решения суда обеспечили сотрудники отделения судебных приставов города Великие Луки, сообщили ПАИ в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Напомним, ночью двое жителей Великих Лук, приехавших в Новосокольники, устроили погром на автобусной остановке: разбили 14 стеклопакетов, повредили скамейку, металлическое ограждение и кровлю. В суде молодые люди признались, что совершали порчу имущества из хулиганских побуждений.

Суд признал парней виновными по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества из хулиганских побуждений) и назначил каждому по одному году лишения свободы условно с испытательным сроком один год. Кроме того, с нарушителей солидарно взыскали 205 тысяч рублей в счёт возмещения ущерба.

Однако добровольно исполнить решение суда должники не спешили. Исполнительный документ поступил в отделение судебных приставов Великих Лук. В отношении 19‑летнего молодого человека был принят комплекс мер принудительного исполнения: на его доходы и денежные средства на счетах обращено взыскание, ему запретили совершать сделки с принадлежащей ему квартирой и выезжать за пределы России.

Поскольку эти меры не привели к погашению долга, судебный пристав-исполнитель выехал по адресу проживания должника. По итогам визита был составлен акт описи и ареста квартиры. Кроме того, из‑за уклонения от исполнения требований в установленный срок на молодого человека наложили штраф в размере 14 тысяч рублей.

Осознав риск потери жилья в результате публичных торгов, должник незамедлительно погасил всю сумму задолженности в полном объёме.

Ранее сообщалось, что приставы взыскали с жительницы Пустошкинского района более 77 тысяч рублей за неоплаченные штрафы.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






20 августа 2026

Борис Елкин – о демонтаже «Магеллана»: Место исключено из схемы размещения НТО
20 августа 2026

Минтранс РФ предлагает изменить правила техосмотра
20 августа 2026

В Псковской области снизилась активность клещей
20 августа 2026

В Великих Луках почтили память Галины Трофимовой
20 августа 2026

Мария Филонова: Триколор – это наша история, наша гордость и наше общее будущее
20 августа 2026

Пскович вошёл в число сильнейших поваров на всероссийском конкурсе
20 августа 2026

Работы молодых режиссёров покажут на фестивале «Кассета с родительской полки» в Пскове
20 августа 2026

Участникам клуба «Za СВОих» рассказали, как открыть своё дело

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...