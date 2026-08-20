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Общество

О туннельном синдроме и способах его профилактики рассказали врачи

О признаках туннельного синдрома из-за защемления нерва в запястье рассказали специалисты Псковского областного онкологического диспансера.

Врачи обратили внимание, что симптоматика синдрома нередко возникает из‑за длительной однообразной нагрузки. Причиной состояния становится отёк сухожилий – в результате происходит сдавливание нерва. Чаще всего с этой проблемой сталкиваются офисные сотрудники, программисты и геймеры – люди, чья деятельность связана с постоянной нагрузкой на кисти рук.

К основным симптомам туннельного синдрома относят онемение и ощущение мурашек в пальцах, боль, отдающуюся в предплечье, слабость в кисти, а также дискомфорт, который зачастую усиливается в ночное время. Нередко неприятные ощущения появляются после работы за компьютером.

Для профилактики специалисты рекомендуют каждый час делать короткие перерывы, выполнять разминку для кистей, следить за правильным положением локтей и использовать коврики с поддержкой запястий.

Врачи подчёркивают: если болевые ощущения не проходят, не стоит откладывать визит к неврологу. Своевременное обращение за медицинской помощью – важный шаг к сохранению здоровья.

Ранее сообщалось, что главный врач Детской областной клинической больницы Евгений Васильев во время рабочего визита в поликлиническое отделение Порховской межрайонной больницы встретился с 16-летним Даниилом – пациентом, которому восемь лет назад провёл уникальную операцию.

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