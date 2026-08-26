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Общество

На заводе «Титан-Полимер» внедрено новое оборудование для повышения эффективности исследований

В лаборатории завода «Титан-Полимер» введена в эксплуатацию магнитная мешалка с комплектом полиблоков для реакционных ёмкостей. Оборудование позволяет одновременно проводить подготовку до 16 проб вместо одной и увеличивает пропускную способность лаборатории на этапе определения характеристической вязкости полиэтилентерефталата (ПЭТ), сообщили ПАИ в пресс-службе предприятия.

Фото: «Титан-Полимер»

Характеристическая вязкость является одним из показателей, используемых для оценки качества ПЭТ и его эксплуатационных свойств. Для проведения анализа образец предварительно проходит этап подготовки в реакционной ёмкости. Ранее используемая магнитная мешалка позволяла работать только с одной ёмкостью за один цикл. Применение полиблоков даёт специалистам возможность параллельно готовить несколько образцов и тем самым сокращать общее время выполнения лабораторных операций.

В результате лаборатория может готовить до 16 проб в течение запланированного рабочего цикла. При круглосуточной работе производства и 12-часовой смене лаборантов производительность этапа подготовки образцов выросла в четыре раза.

Внедрение нового оборудования является частью планомерной работы предприятия по совершенствованию лабораторной базы и развитию системы контроля качества. Современные технические решения позволяют оперативно сопровождать производственные процессы, обеспечивая высокую достоверность результатов испытаний и соответствие выпускаемой продукции установленным требованиям.

Фото: «Титан-Полимер»

Лаборатория завода «Титан-Полимер» осуществляет комплексный контроль качества сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, обеспечивая сопровождение производственного процесса на всех его этапах. Постоянное обновление лабораторного оборудования является важной составляющей программы технического развития предприятия и позволяет применять современные методы анализа, отвечающие требованиям промышленности.

«Мы последовательно модернизируем лабораторную базу предприятия, чтобы соответствовать растущим производственным задачам. Ввод нового оборудования в эксплуатацию значительно увеличивает количество одновременно обрабатываемых проб и позволяет существенно сократить сроки подготовки образцов к испытаниям. Это особенно важно в условиях увеличения объёма лабораторных исследований. Оборудование поможет выполнять работы быстрее, сохраняя высокую точность измерений и неизменно высокое качество лабораторного контроля, что напрямую влияет на стабильность выпускаемой продукции», – отметил генеральный директор завода «Титан-Полимер» Борис Табаев.

Ранее сообщалось, что «Титан-Полимер» подготовил теплоэнергетическое оборудование к осенне-зимнему периоду.

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