Роспотребнадзор проверит информацию о продаже аромаингаляторов в интернет-магазинах
Роспотребнадзор взял в работу появившуюся в СМИ информацию о продаже так называемых аромаингаляторов. Об этом сообщается на официальной странице ведомства в соцсети «ВКонтакте».
Как сообщалось ранее, такие ингаляторы в интернет-магазинах позиционируются как безопасные и полезные, однако в ведомстве решили проверить, так ли это на самом деле.
В Роспотребнадзоре подчеркнули, что ситуация остаётся на контроле, а по итогам проверки будут приняты соответствующие решения.
Также в Роспотребнадзоре рассказали, что делать, если отель не соответствует бронированию.
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