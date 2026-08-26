Роспотребнадзор проверит информацию о продаже аромаингаляторов в интернет-магазинах

12:54, 26 августа 2026, ПАИ

Роспотребнадзор взял в работу появившуюся в СМИ информацию о продаже так называемых аромаингаляторов. Об этом сообщается на официальной странице ведомства в соцсети «ВКонтакте».

Как сообщалось ранее, такие ингаляторы в интернет-магазинах позиционируются как безопасные и полезные, однако в ведомстве решили проверить, так ли это на самом деле.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что ситуация остаётся на контроле, а по итогам проверки будут приняты соответствующие решения.

Также в Роспотребнадзоре рассказали, что делать, если отель не соответствует бронированию.