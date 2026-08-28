Перед 1 сентября мошенники меняют схемы: Наталия Соколова расскажет об этом в эфире «7 НЕБА»

09:00, 28 августа 2026, ПАИ

Очередной выпуск авторской еженедельной программы «Внимание, дети!» выйдет в эфир радио «7 НЕБО» (107,1 FM) сегодня, 28 августа. На этот раз уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова выбрала одну из самых актуальных тем перед началом учебного года – безопасность детей и взрослых в интернете и защита от мошенников.

Злоумышленники всё чаще используют школьную тематику, чтобы выманить деньги, данные банковских карт, пароли и коды из СМС. Под угрозой оказываются не только школьники, но и их родители и учителя.

В программе Наталия Соколова расскажет, какие схемы мошенники используют перед 1 сентября, как распознать подозрительное сообщение и что делать, если злоумышленники уже получили доступ к данным или деньгам.