Старт к любимому делу: псковичей приглашают на обучение в школу дизайна учебного центра «Знания»
Школа дизайна в учебном центре «Знания» приглашает тех, кто давно хотел, но всё откладывал, – и бережно ведёт за руку в профессию, сообщили организаторы.
«Здесь вы не просто получите диплом государственного образца. Вы влюбитесь в процесс, прокачаете навыки, которые сразу можно применять в жизни, и найдёте дело, от которого не захочется отрываться», – говорится в обращении.
В учебном центре отметили, что преподаватели учреждения – это профессионалы, которым можно задать все вопросы. А однокурсники всегда поддержат.
Ближайшие старты групп:
- Ландшафтный дизайн – 31 августа (присоединиться можно до 7 сентября);
- Графический дизайн – 7 и 21 сентября;
- Дизайн интерьера – октябрь.
«Настоящая магия начинается в нашем видео. Один клик – и вы уже среди тех, кто рисует будущее», – говорится в публикации к видеозаписи.
ЧУ ДПО «УЦ «ЗНАНИЯ», ИНН 6027168266 erid: 2W5zFGCGBUM
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Старт к любимому делу: псковичей приглашают на обучение в школу дизайна учебного центра «Знания»