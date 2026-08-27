Старт к любимому делу: псковичей приглашают на обучение в школу дизайна учебного центра «Знания»

17:37, 27 августа 2026, ПАИ

Школа дизайна в учебном центре «Знания» приглашает тех, кто давно хотел, но всё откладывал, – и бережно ведёт за руку в профессию, сообщили организаторы.

«Здесь вы не просто получите диплом государственного образца. Вы влюбитесь в процесс, прокачаете навыки, которые сразу можно применять в жизни, и найдёте дело, от которого не захочется отрываться», – говорится в обращении.

В учебном центре отметили, что преподаватели учреждения – это профессионалы, которым можно задать все вопросы. А однокурсники всегда поддержат.

Ближайшие старты групп:

Ландшафтный дизайн – 31 августа (присоединиться можно до 7 сентября);

Графический дизайн – 7 и 21 сентября;

Дизайн интерьера – октябрь.

«Настоящая магия начинается в нашем видео. Один клик – и вы уже среди тех, кто рисует будущее», – говорится в публикации к видеозаписи.

ЧУ ДПО «УЦ «ЗНАНИЯ», ИНН 6027168266 erid: 2W5zFGCGBUM ​​​​​​​