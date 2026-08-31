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Общество

Названы причины для повторной диспансеризации пожилых псковичей

Как часто пациентам от 65 лет нужно проходить диспансеризацию и от чего зависит частота обследований, объяснила врач-гериатр Псковского госпиталя для ветеранов войн Дарья Ульвачева в беседе с корреспондентом ПАИ.

Фото: ПАИ

В первую очередь специалисты обращают внимание на наличие хронических заболеваний. «Если у человека есть хронические болезни, например сердечно-сосудистые, эндокринные, то врач может назначить более частые обследования для контроля состояния и коррекции лечения», – уточнила гериатр.

Если по результатам анкетирования или осмотра выявлены такие факторы риска, как повышенное давление, нарушения слуха или зрения, риск падений, признаки депрессии или когнитивных нарушений, то врач может рекомендовать более углублённое и частое наблюдение, уточнила Дарья Ульвачева.

«Помимо этого, если в ходе диспансеризации или диспансерного наблюдения были выявлены отклонения, врач может решить проводить контрольные обследования чаще, чтобы не упустить развитие осложнений», – добавила она.

Напомним, с 1 сентября Минздрав обновит правила проведения диспансеризации.

ГБУЗ «Псковский госпиталь для ветеранов войн» (ПГВВ) – координационно-методический центр для участников СВО и членов их семей.

Ветераны боевых действий и приравненные к ним категории граждан (по приказу МЗ РФ №173н от 09.04.2024) имеют право внеочередного прямого обращения в консультативно-диагностическое отделение. Также в КДО обслуживаются пациенты пожилого возраста, направляемые через медицинскую систему записи из всех учреждений здравоохранения Псковской области.

Направления: дневной стационар, КДО, паллиативная помощь, комплексная реабилитация. Мощности: 55 коек круглосуточно, 45 – дневной стационар, КДО на 250 посещений в смену. Реабилитация: единственный в регионе полный цикл (амбулаторно + стационары). Мультидисциплинарные бригады, цифровые технологии. Оснащение: 219 единиц оборудования: Lokomat А3, LEXO с БОС, ЛФК, массаж, психо- и арт-терапия.

На базе ПГВВ работает региональный координационно-методический центр медицинской помощи ветеранам СВО. Контакты: 8-906-224-20-66, (8 8112) 29-89-41. Регистратура госпиталя: (8 8112) 58-95-72. Адрес: Псков, улица Лагерная, 3.

Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

Реклама. ГБУЗ ПО «ПГВВ». ИНН 6027014266, erid: 2W5zFHAqV5T.

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