Когда пожилым псковичам назначают углублённое обследование, рассказала гериатр

15:15, 31 августа 2026, ПАИ

В каком случае врачи назначают второй этап диспансеризации, рассказала гериатр Псковского госпиталя для ветеранов войн Дарья Ульвачева в беседе с корреспондентом ПАИ.

«Второй этап диспансеризации – это углублённое обследование. Его назначают не всем подряд, а только если на первом этапе, скрининге, врач выявил какие-то отклонения, факторы риска или подозрения на заболевание. Задача – детально разобраться в ситуации, поставить точный диагноз и при необходимости назначить дополнительное лечение или направить к узкому специалисту», – пояснила она.

На втором этапе обследования пожилых людей осматривает врач-невролог, если в анкетировании появились вопросы, связанные с нарушениями двигательной функции, когнитивных способностей или подозрением на депрессию, особенно у людей 65 лет и старше, рассказала специалист.

Если есть признаки, которые могут указывать на перенесённое острое нарушение мозгового кровообращения, то мужчинам 45–72 лет и женщинам 54–72 лет назначают дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий. «Здесь существует сразу три фактора риска: повышенное давление, высокий холестерин, избыточный вес или ожирение. Также исследование может назначить невролог при подозрении на ранее перенесённое нарушение мозгового кровообращения», – объяснила Дарья Ульвачева.

Также мужчинам 45, 50, 55, 60 и 64 лет при повышенном уровень простат-специфического антигена (ПСА) назначается осмотр врача-хирурга или врача-уролога. А женщинам 18 лет и старше с патологическими изменениями по результатам скрининга на злокачественные новообразования шейки матки или маммографии могут назначить консультацию у врача – акушера-гинеколога.

По словам специалиста, во второй этап диспансеризации для пожилых людей входит и осмотр врача-хирурга или врача-колопроктолога, включая ректороманоскопию.

«Это актуально, если в скрининге на онкологические заболевания толстого кишечника и прямой кишки найдены патологические изменения, есть отягощённая наследственность или другие медицинские показания по результатам анкетирования», – пояснила гериатр, добавив, что при подозрении на злокачественное новообразование толстого кишечника назначается также колоноскопия.

По решению терапевта пожилым пациентам могут назначить эзофагогастродуоденоскопию при подозрении на злокачественные новообразования пищевода, желудка или двенадцатиперстной кишки, рентгенографию лёгких или компьютерную томографию лёгких – при подозрении на злокачественное новообразование лёгкого, а при подозрении на хроническое бронхолёгочное заболевание, а также курящим гражданам – спирометрию. При подозрении на злокачественное новообразование кожи или слизистых оболочек терапевт может направить пациента к дерматовенерологу.

Дарья Ульвачева также отметила, что для псковичей 65 лет и старше при наличии медицинских показаний по результатам анкетирования или осмотра терапевта может быть назначен осмотр оториноларинголога, в 40 лет и старше при повышенном внутриглазном давлении, а также в 65 лет и старше при снижении остроты зрения, нарушениях, которые не поддаются коррекции очками (по результатам анкетирования), – консультация врача-офтальмолога.

При подозрении на сахарный диабет по результатам осмотров и исследований первого этапа не исключено исследование уровня гликированного гемоглобина в крови или тестирование на толерантность к глюкозе.

«Завершается второй этап приёмом терапевта. На нём врач анализирует все заключения узких специалистов, устанавливает или уточняет диагноз, определяет группу здоровья и группу диспансерного наблюдения. При наличии показаний он может направить на дополнительное обследование, не входящее в объём диспансеризации, или на специализированную (в том числе высокотехнологичную) медицинскую помощь. Так что набор процедур на втором этапе всегда индивидуален и зависит от того, что именно выявили на первом», – заключила Дарья Ульвачева.

Напомним, с 1 сентября Минздрав обновит правила проведения диспансеризации.

ГБУЗ «Псковский госпиталь для ветеранов войн» (ПГВВ) – координационно-методический центр для участников СВО и членов их семей.

Ветераны боевых действий и приравненные к ним категории граждан (по приказу МЗ РФ №173н от 09.04.2024) имеют право внеочередного прямого обращения в консультативно-диагностическое отделение. Также в КДО обслуживаются пациенты пожилого возраста, направляемые через медицинскую систему записи из всех учреждений здравоохранения Псковской области.

Направления: дневной стационар, КДО, паллиативная помощь, комплексная реабилитация. Мощности: 55 коек круглосуточно, 45 – дневной стационар, КДО на 250 посещений в смену. Реабилитация: единственный в регионе полный цикл (амбулаторно + стационары). Мультидисциплинарные бригады, цифровые технологии. Оснащение: 219 единиц оборудования: Lokomat А3, LEXO с БОС, ЛФК, массаж, психо- и арт-терапия.

На базе ПГВВ работает региональный координационно-методический центр медицинской помощи ветеранам СВО. Контакты: 8-906-224-20-66, (8 8112) 29-89-41. Регистратура госпиталя: (8 8112) 58-95-72. Адрес: Псков, улица Лагерная, 3.

Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

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