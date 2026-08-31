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Как сохранить здоровье после 65 лет: псковский врач дала три совета

Советы по сохранению здоровья, даже если диспансеризация не выявила заболеваний, дала врач-гериатр Псковского госпиталя для ветеранов войн Дарья Ульвачева в беседе с корреспондентом ПАИ.

Фото: ПАИ

«Главный совет – не расслабляться, а выстроить систему профилактики. Продолжайте вести здоровый образ жизни, но при этом добавьте регулярный контроль. Сбалансированное питание, умеренная физическая активность, достаточный и качественный сон, управление стрессом и отказ от вредных привычек – это фундамент. Если эти привычки станут рутиной, организм будет стабильно работать хорошо», – подчеркнула она.

По её словам, также важно не пропускать профилактические осмотры даже при отсутствии жалоб. Например, в рамках диспансеризации врач оценит ключевые показатели – давление, уровень холестерина, глюкозы, чтобы вовремя заметить любые сдвиги. Также раз в несколько лет стоит проходить полное обследование, даже если ничего не беспокоит, посоветовала гериатр.

«Будьте внимательны к сигналам. Иногда здоровье даёт сбой незаметно. Если в последнее время появились новые привычки, например резко вырос объём работы, сменился режим сна, участились стрессовые ситуации, стоит чуть внимательнее прислушаться к себе и, возможно, обсудить это с врачом», – заключила Дарья Ульвачева.

ГБУЗ «Псковский госпиталь для ветеранов войн» (ПГВВ) – координационно-методический центр для участников СВО и членов их семей.

Ветераны боевых действий и приравненные к ним категории граждан (по приказу МЗ РФ №173н от 09.04.2024) имеют право внеочередного прямого обращения в консультативно-диагностическое отделение. Также в КДО обслуживаются пациенты пожилого возраста, направляемые через медицинскую систему записи из всех учреждений здравоохранения Псковской области.

Направления: дневной стационар, КДО, паллиативная помощь, комплексная реабилитация. Мощности: 55 коек круглосуточно, 45 – дневной стационар, КДО на 250 посещений в смену. Реабилитация: единственный в регионе полный цикл (амбулаторно + стационары). Мультидисциплинарные бригады, цифровые технологии. Оснащение: 219 единиц оборудования: Lokomat А3, LEXO с БОС, ЛФК, массаж, психо- и арт-терапия.

На базе ПГВВ работает региональный координационно-методический центр медицинской помощи ветеранам СВО. Контакты: 8-906-224-20-66, (8 8112) 29-89-41. Регистратура госпиталя: (8 8112) 58-95-72. Адрес: Псков, улица Лагерная, 3.

Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

Реклама. ГБУЗ ПО «ПГВВ». ИНН 6027014266, erid: 2W5zFHaZHay.

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