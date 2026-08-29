Юбилей храма Святителя Тихона отметят в Великих Луках

17:00, 29 августа 2026, ПАИ

Храм Святителя Тихона, патриарха всероссийского, и святых новомучеников и исповедников российских, в Северном микрорайоне Великих Лук торжественно отметит 10-летие 30 августа. Праздник возглавит епископ Великолукский и Невельский Варнава, сообщили ПАИ в пресс-службе епархии.

Богослужения в начнется в 08:30, божественная литургия - в 09:00, а молебен на начало учебного года - в 11:00.

Напомним, строительство храма в Северном микрорайоне началось ещё в 90-х годах. Первый камень в основание был заложен в 2012 году.

Главный придел Свято-Тихоновского храма во имя святителя Тихона, патриарха всероссийского, был освящен великим чином епископом Великолукским и Невельским Сергием 26 августа 2016 года во время празднования 850-летия первого упоминания Великих Лук в летописи.