В Псковской области завершается сбор заявок на конкурс «А ну-ка, девушки!»

19:02, 30 августа 2026, ПАИ

В Псковской области завершается сбор заявок на участие в региональном этапе первого всероссийского конкурса профессионального мастерства среди работниц промышленных предприятий «А ну-ка, девушки!». Инициатива, поддержанная президентом России Владимиром Путиным, направлена на повышение престижа рабочих профессий и укрепление кадрового потенциала страны, сообщили ПАИ в министерстве труда и занятости Псковской области.

Конкурс призван поддержать профессиональное развитие и наставничество, популяризировать достижения в производственной сфере, а также укрепить кадровый резерв ключевых отраслей экономики – промышленности, энергетики, транспорта и сельского хозяйства.

Состязание проводится в двух возрастных категориях. В номинации «А ну-ка, девушки!» участвуют работницы в возрасте от 20 до 35 лет включительно. В номинации «А ну-ка, девушки! Наставницы» соревнуются опытные специалисты от 36 до 60 лет включительно.

Заявки на участие принимают до 31 августа 2026 года. К конкурсу допускаются все женщины, официально трудоустроенные на промышленных предприятиях и в организациях реального сектора экономики – от операторов станков до главных технологов. От одного предприятия может быть выдвинуто не более двух участниц – по одной в каждой возрастной группе.

Победительницы регионального этапа получат право представить Псковскую область на федеральном уровне в Москве. Подробная информация о порядке участия и регистрации опубликована на официальном сайте конкурса.