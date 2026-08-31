Приставы помогли взыскать деньги с виновника ДТП в Порховском районе

09:37, 31 августа 2026, ПАИ

Лобовое столкновение на автодороге Порхов – Успенье закончилось судебным разбирательством. Виновник аварии – 43-летний житель Порховского района – выехал на встречную полосу, грубо нарушив правила обгона, при этом у него отсутствовали водительское удостоверение и полис ОСАГО. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Истец, чей автомобиль пострадал, потребовал полного возмещения ущерба почти в размере 350 тысяч рублей по результатам независимой экспертизы. Однако суд первой инстанции, признав вину ответчика доказанной, частично удовлетворил требования, снизив сумму до 263 тысяч рублей с учётом тяжёлого материального положения мужчины (он не работает и не имеет имущества).

После вступления решения в силу исполнительный лист поступил в отделение судебных приставов Порховского района. Должник был уведомлен о необходимости добровольного погашения задолженности, но в установленный срок выплат не произвёл. Тогда приставы ограничили ему выезд за границу, запретили регистрировать его машину и списали деньги с банковских счетов. В итоге вся сумма была полностью перечислена пострадавшему.

В ведомстве напомнили, что управление автомобилем без прав и страховки, а также игнорирование судебных решений могут привести к серьёзным финансовым последствиям и ограничениям.