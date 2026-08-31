Подачу электроэнергии почти во все населённые пункты восстановили в ​Пыталовском районе

11:56, 31 августа 2026, ПАИ

Ситуация с восстановлением электроснабжения в Пыталовском районе улучшается – подача электроэнергии осуществляется почти во все населённые пункты. Об этом сообщила глава округа Вера Кондратьева в своём официальном канале на платформе MAX.

По её данным, в трёх деревнях установлены генераторы, всего в работе остаются 11 заявок от частных домовладений. На восстановительных работах задействованы четыре бригады – 20 человек и четыре единицы техники, из них две бригады из Вологды. Идёт установка опор.

«Благодарю всех за понимание и огромное терпение», – написала Кондратьева.

Напомним, 21 августа псковичам сообщили, что в регионе ожидается усиление юго-западного и западного ветра. Согласно прогнозам, ожидались порывы ветра со скоростью до 18–23 метров в секунду, что эквивалентно штормовому ветру. Стихия накрыла большинство районов Псковской области, оставив часть жителей без света. На данный момент аварийно-восстановительные работы в муниципалитетах продолжаются. Компания «Россети Северо-Запад» восстановила электроснабжение более 80 % обесточенных из-за шторма потребителей.

Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому круглосуточному бесплатному телефону «Россетей» 8‑800‑220‑02-20 (короткий номер для мобильных телефонов – 220).