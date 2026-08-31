Пять суток ареста получила жительница Опочецкого района за запрещённую символику

17:05, 31 августа 2026, ПАИ

Опочецкий районный суд рассмотрел дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.3 КоАП РФ, в отношении местной жительницы, сообщили ПАИ в пресс-службе судов Псковской области.

Как установил суд, сотрудники Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Псковской области во время мониторинга информационных материалов в социальной сети «ВКонтакте» обнаружили на странице женщины видеозапись с символикой экстремистского общественного движения.

На суде обвиняемая вела себя вызывающе, на вопросы судьи не отвечала и не стала высказываться по существу предъявленного ей административного правонарушения.

Суд признал женщину виновной и назначил ей административный арест сроком на пять суток.