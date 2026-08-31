В Великих Луках похитившую миллион рублей домушницу вычислили по шлейфу парфюма

18:45, 31 августа 2026, ПАИ

В Великих Луках по горячим следам задержали 38-летнюю ранее судимую жительницу Новосокольнического муниципального округа, подозреваемую в хищении сбережений у пожилой женщины. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Предварительно установлено, что днём злоумышленница воспользовалась незапертой дверью и проникла в частный дом на улице Чехова в Великих Луках. В этот момент 60-летняя хозяйка находилась на приусадебном участке. Незваная гостья обыскала комнату, нашла в шкафу тайник, откуда взяла один миллион рублей, после чего скрылась. Вернувшись с огорода, великолучанка почувствовала резкий аромат чужого парфюма. Это насторожило пенсионерку, она проверила место хранения сбережений и, обнаружив их пропажу, сразу сообщила об этом в полицию.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сыщики в кратчайшие сроки установили личность домушницы и нагрянули с обыском по месту её проживания. Под тяжестью улик фигурантка дала признательные показания. При осмотре жилища полицейские изъяли у неё 890 тысяч рублей, которые вскоре вернут законной владелице. Остальное задержанная успела потратить на личные нужды.

Следователь органов внутренних дел возбудил уголовное дело по пунктам «а» и «в» части 3 статьи 158 УК РФ. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что в Псковской области мошенник осуждён за кражу трёх миллионов у вдовы участника СВО.