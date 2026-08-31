Россияне смогут добровольно ограничивать своё участие в азартных играх
С 1 сентября россияне получат возможность добровольно ограничивать своё участие в азартных играх.
Каждый гражданин сможет осознанно отказаться от посещения казино, игровых залов, букмекерских контор и тотализаторов, отмечается в материалах Министерства финансов РФ.
Как пишет РИА Новости, заявление можно будет подать двумя способами: лично в любом МФЦ или в электронном виде на портале «Госуслуги». После этого человека включат в специальный список на срок, который он выберет сам.
Ранее сообщалось, что с 1 сентября 2026 года крупнейшие банки и розничные компании открывают инфраструктуру для работы с цифровыми рублями. С этого момента граждане при желании смогут пользоваться новой формой национальной валюты, сообщает Банк России.
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