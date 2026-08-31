Россияне смогут добровольно ограничивать своё участие в азартных играх

19:40, 31 августа 2026, ПАИ

С 1 сентября россияне получат возможность добровольно ограничивать своё участие в азартных играх.

Каждый гражданин сможет осознанно отказаться от посещения казино, игровых залов, букмекерских контор и тотализаторов, отмечается в материалах Министерства финансов РФ.

Как пишет РИА Новости, заявление можно будет подать двумя способами: лично в любом МФЦ или в электронном виде на портале «Госуслуги». После этого человека включат в специальный список на срок, который он выберет сам.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября 2026 года крупнейшие банки и розничные компании открывают инфраструктуру для работы с цифровыми рублями. С этого момента граждане при желании смогут пользоваться новой формой национальной валюты, сообщает Банк России.