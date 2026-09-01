Страдающую деменцией великолукскую пенсионерку нашли живой
Пропавшую в Великих Луках 78-летнюю пенсионерку нашли живой, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
«С ней всё в порядке. Она жива и здорова», – сообщили в ведомстве.
Также сотрудники полиции поблагодарили неравнодушных жителей региона, представителей средств массовой информации, оказавших активное и заинтересованное содействие органам внутренних дел в розыске.
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