Страдающую деменцией великолукскую пенсионерку нашли живой

12:12, 01 сентября 2026, ПАИ

Пропавшую в Великих Луках 78-летнюю пенсионерку нашли живой, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

«С ней всё в порядке. Она жива и здорова», – сообщили в ведомстве.

Также сотрудники полиции поблагодарили неравнодушных жителей региона, представителей средств массовой информации, оказавших активное и заинтересованное содействие органам внутренних дел в розыске.